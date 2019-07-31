Merkez’in 350 baz puanlık daha indirim alanı var!

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, finans sektörünün durumundan, kredi ile fon maliyetlerine ve Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararına kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Utku, finans sektörü açısından yılın ilk 6 ayında 2018’in etkilerinin hissedildiğini dile getirdi. Sektörün özellikle üçüncü çeyrek sonrasında bir büyüme atağına geçeceğine; şirketlerin de kur ve enflasyondaki dengelenmeyle birlikte önlerini daha rahat görebileceğine işaret eden Utku, “Böylece yatırım ve istihdam artacak, ülke ekonomisi topyekûn daha iyiye gidecek” dedi.

Gayrimenkul satışları artacak

Bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının (SYR) 2019 Mayıs ayı itibariyle yüzde 17’nin üzerinde olduğunu hatırlatan Utku, şunları kaydetti: “Tahsil batık olarak nitelendirdiğimiz alacakların büyük bir kısmı için karşılık ayrılmış durumda. Güçlü SYR ve güçlü karşılık oranı mevcut dolayısıyla bankacılık sektörümüzün dayanıklılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gayrimenkul ve enerji sektörlerinde firmalarımızın nakit akışı problemleri yaşadığını biliyoruz. Esasında bu durum bankacılık sektöründen ziyade gayrimenkul tarafında görülen talep azalışı ve gerek finansman gerekse girdi maliyetlerinde yaşanan artıştan kaynaklanmakta. Enerji alanında görülen aksaklıkların fizibilite çalışmalarıyla gerçekleşmelerin farklılaşmasından ileri gelmekte. Hem enerji hem de gayrimenkul tarafında zamanla iyileşmelerin görüleceğine inanıyorum. Nitekim enflasyonun düşmesi ile finansman maliyetlerinin aşağı gelmesi gayrimenkul satışlarına ivme katacaktır.”

Kredi maliyetleri aşağı gelecek

Utku, kredi maliyetlerini enflasyon beklentileri ve risk primlerinin etkilediğini vurguladı. Şu anda enflasyonun ciddi bir düşüş patikasına girdiğini aktaran Utku, “Risk priminde de yükselişe sebep olan jeopolitik gelişmelerin etkisi kademeli olarak azalabilir. S-400 konusunun hafif bir şekilde atlatılması maliyet noktasında ciddi avantaj sağlayabilir. Bu yılın sonuna kadar hem kredi hem de fon tarafında maliyetler Merkez Bankası’nın da duruşuyla paralel şekilde önemli derecede aşağı gelebilir” şeklinde konuştu.

Kademeli planlama yapılmalı

Ekonominin döviz hareketlerine duyarlılığının ve enflasyon üzerindeki kur geçişkenliğinin görece yüksek seviyede olduğunu savunan Utku, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelecek dönemdeki enflasyon beklentilerini temel alarak faiz koridorunda hızlı değişikliğe gitmek, döviz kurları üzerinden enflasyon beklentilerinde bozulmaya sebebiyet verebilir. Bu noktada kademeli bir planlama yapılmasında fayda görüyorum. Bununla birlikte yeni başkan açıklamasında makul reel getiri vurgusu yaptı ki küresel likiditenin tekrar bollaşmasının beklendiği bir dönemde sermaye akışı açısından cazip bir konumda olabilmek ülkemiz açısından önemli. Merkez Bankası’nın belirli bir manevra alanına sahip olduğunu düşünüyorum. Yıl sonuna baktığımızda baz senaryoda kurumun 425 baz puanlık indirimine ek olarak 300-350 baz puanlık bir indirim alanı daha olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyondaki düşüş trendinin ve risk göstergelerimizdeki iyileşmenin hızlanması önümüzdeki dönemde bize daha fazla alan sağlayabilir.”