Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 573,2 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 6 trilyon 573,2 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 6 trilyon 573,2 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 307,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 266 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.