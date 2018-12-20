Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 48,9 milyar lira

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 48,9 milyar lira oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.



Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku kasım ayı sonunda 1 trilyon 48 milyar 900 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 578,6 milyar liralık kısmı Türk lirası, 470,3 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.