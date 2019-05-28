Merkez’den zorunlu karşılılık hamlesi TCMB, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde artırdı. TCMB’den yapılan açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtildi. Düzenleme ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar likidite çekilmesi bekleniyor.

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