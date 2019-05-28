Merkez’den zorunlu karşılılık hamlesi
TCMB, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde artırdı.28 Mayıs 2019 Salı 12:51
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde artırdı. TCMB’den yapılan açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtildi. Düzenleme ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar likidite çekilmesi bekleniyor.
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