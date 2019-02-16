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Merkez’den likidite hamlesi

Merkez Bankasızorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:18
Merkez’den likidite hamlesi

Merkez Bankasızorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Hükümlerini Merkez Bankası Başkanının yürüttüğü söz konusu değişiklikler şöyle:


Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)


Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 7’ye indi.


6 aya kadar (6 ay dâhil) vadelilerde yüzde 5’ten yüzde 4’e indirildi.


1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 3’ten yüzde 2’ye çekildi.


1 yıl ve daha uzun vadelilerde yüzde 1.5’ten yüzde 1’e indirildi.



Aynı Tebliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi "En fazla yüzde 10’u, 1,0 kat sayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden" şeklinde değiştirildi.


Tebliğin 1’inci maddesi 8 Şubat 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girerken, tebliğin 2’nci maddesi 22 Şubat 2019’da yürürlüğe girecek.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:18
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