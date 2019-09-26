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Merkez’den iyimser mesajlar! İyileşme sürüyor canlanma başladı

TCMB Başkanı Murat Uysal, "Finansal koşullardaki kademeli iyileşmeyle iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:20
Merkez’den iyimser mesajlar! İyileşme sürüyor canlanma başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, “Önümüzdeki dönemde, enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını, finansal koşullardaki kademeli iyileşmeyle iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz” dedi.

Finansal oynaklıklar azalacak

Uysal, Ankara Sanayi Odası (ASO) eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmede bulundu. Uysal, yurt içinde iktisadi faaliyetin geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren dengelenme sürecine girdiğini dile getirdi. Uysal, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ve ekonomideki dengelenmenin yılın ikinci yarısında da devam ettiğini gösterdiğini söyledi. Uysal, “Önümüzdeki dönemde, enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını, finansal koşullardaki kademeli iyileşmeyle iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Temkinli duruş sürecek

Tüketici enflasyonunda Ekim 2018’den bu yana belirgin düşüş gördüklerinin altını çizen Uysal, “Enflasyondaki iyileşme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak enflasyon beklentilerinde de iyileşme görmekteyiz. Enflasyon beklentilerinin çıpalanması, para politikasının etkinliği ve enflasyon-büyüme ödünleşiminin azaltılabilmesi açısından kritik önem taşımakta. Önümüzdeki dönemde enflasyon görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak beklentilerin de iyileşmeye devam edeceğini değerlendiriyoruz” dedi.

Faiz düşürme kararını hatırlatan Uysal, “Enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirebilmemiz için para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdürmemiz gerekmekte. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz” diye konuştu.

Murat Uysal, aldıkları kararların kredi piyasası üzerinde de etkili olduğunu söyledi. Uysal, “Parasal aktarım mekanizmasının gecikmeli etkilerine bağlı olarak önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanmanın daha belirgin hale geldiğini görebiliriz” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:20
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  3. enflasyondaki düşüş
  4. Ankara Sanayi Odası (ASO)
  5. meclis toplantısı
  6. Türkiye ekonomisi
  7. küresel ekonomi
  8. Tüketici enflasyonu
  9. Murat Uysal

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