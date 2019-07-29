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Merkez’den güncelleme mesajları gelecek! Faizden sonra bir hamle de enflasyon için atılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 425 baz puanlık faiz indirimini benimseyen piyasalar tepkisini olağan seyirlerle ortaya koyarken, gözler çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısına çevrildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
Merkez’den güncelleme mesajları gelecek! Faizden sonra bir hamle de enflasyon için atılacak

 Mehmet Canıtatlı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 425 baz puanlık faiz indirimini benimseyen piyasalar tepkisini olağan seyirlerle ortaya koyarken, gözler çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısına çevrildi. Murat Uysal’ın başkan sıfatıyla ilk kez basının önüne çıkacağı toplantıda yılsonu hedeflerine dair güncellemelerin ağır basması bekleniyor.

FED ve ECB etkisi

TCMB’den gelecek ilk mesajın, işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın katkısıyla düşüşe geçen enflasyonun yılsonu seviyesinin önceki öngörülerinin (altında bir noktada gerçekleşebileceği yönünde olması bekleniyor. İkinci adımda ise canlanan turizm hareketlerine bağlı olarak elde edilen kazançların ekonomiye olumlu yansıdığına dikkat çekilecek ve bu alandaki döviz girdisinde bir güncellemeye gidilecek. Uzmanlar, Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın faizle ilgili politikalarını yakından takip eden TCMB Başkanı Uysal’ın, toplantıda küresel piyasalardaki faize dayalı para politikalarının Türkiye’nin lehine seyir izlediği mesajını da verebileceği görüşünde. Aynı şekilde uzmanlar, ‘’Özellikle bazı ülkelerin merkez bankalarının faiz indirimine gitmeye başlaması ve bunun devamının geleceği yönündeki sinyaller gibi Türkiye gibi faiz ve döviz dengesi hassas ülkelerin elini rahatlatacaktır’’ görüşünü dile getiriyor.

İletişime açık dönem

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın, kurum olarak yeni dönemde iletişim kanallarını daha etkin bir şekilde kullanacaklarına dair mesajlarının ilk yansıması da bu toplantıda ortaya konulacak. Bu çerçevede çarşamba sabahı basına açık gerçekleştirilecek toplantıda merak edilen birçok konunun da aydınlığa kavuşturulması söz konusu olabilir.

Gözler bankalarda

TCMB’nin faizleri indirmesinin kredi piyasasına moral vereceğini savunan ekonomistler, bu alanda ilk adımın ağustostan itibaren atılması gerektiğini dile getiriyor. Küresel ekonomiye yön veren büyük merkez bankalarından faizin aşağıya çekilmesiyle ilgili verilecek her mesajın içeride yeni bir pozisyon alınması ihtiyacı doğuracağını kaydeden uzmanlara göre iş ağırdan alacak olan bankaların ekonomiye destek yerine köstek olabilecek bir rol üstleneceğini de dile getirdi. Bankalardaki döviz mevduatından çözülmenin de yaşanabileceği bir döneme girileceğini kaydeden uzmanlara göre bu durumda paranın yeni  yönü kısmen yatırıma, kısmen altına, kısmen de gayrimenkule olabilir. Sonuç olarak ekonominin ılımlı toparlanma eğiliminde olduğu, kademeli toparlanmanın süreceği mesajını veren TCMB’nin enflasyon hedeflemesine dair öngörüleri de piyasanın seyrini etkileyecek sonuçlar doğuracaktır.


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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. Para Politikası Kurulu
  3. Murat Uysal
  4. FED
  5. ECB
  6. Avrupa Merkez Bankası

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