Merkez’den döviz artışını frenleyen adım

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltilmesine karar verdi.

Sıkı para politikası

Toplantının ardından yapılan duyuruda, kurulun, söz konusu gelişmelerin enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiği kaydedildi. Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: “Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”

Faiz kararının ardından dolar düştü, borsa yükseldi

Merkez Bankası’nın faiz artırım kararının ardından döviz kurları düşerken, BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde yükseldi. Saat 14.15 itibarıyla BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1.570 puanın üzerine çıkarken, banka hisselerinin getirisi yüzde 3’e yaklaştı. TCMB’nin kararı öncesinde 7,48 seviyesinde seyreden dolar/TL, 7,3265 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 7,3420 seviyesinde işlem gördü. Avro/TL yüzde 2,3 düşüşle 8,7810’dan, sterlin/TL ise yüzde 2 gerileyerek 10,2710’dan satıldı. Analistler, TCMB’nin artan enflasyonist baskılara karşı önden yüklemeli sıkılaştırma adımı atarak Türk lirası varlıkları desteklediğini bildirdi.

İş dünyasından kritik çağrı

Merkez Bankası’nın politika faiz oranını 200 baz puan arttırmasının ardından iş dünyası temsilcilerinden “Hükümet tarafından yatırımları ve harcamaları arttıracak yeni hamleler yapılmalı” çağrısı geldi.

İlave adımlar atılmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Yüzde 19 seviyesine yükselen faiz oranının ekonomik aktivitedeki canlılığı baskılamaması adına geçtiğimiz günlerde konut satışlarında taksit sayısı sınırlaması kaldırılması ve otomobil satışlarındaki sınırın esnetilmesi örneklerinde olduğu gibi ilave adımların atılacağını temenni ediyoruz” dedi. Kaan, ayrıca “Yeni dönemde en büyük önceliğimizin fiyat istikrarı olması, iş dünyası için memnuniyet vericidir” diye konuştu.

Yatırımdan bahsetmek zor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Faiz oranlarının yukarı yönde olduğu sürece yatırım ile harcama ortamından bahsetmek çok zordur. İnşaatçı binalarını, otomotivci otomobilini satamaz. Yatırım yapmak isteyen de riske girmeyi tercih etmeyip cazip faizle kolaya kaçmayı tercih eder. Yüzde 19’a çıkan bir politika faizi bu alanda bizi ayrı bir kategoriye sokuyor. Dünyanın gelişmiş ülkeleri eksi değerlerde faiz politikası yürütürken, ekonomik ambargo altındaki İran’la bile yarışır seviyeye geldik. Bu da açıkçası canımızı sıkıyor.”