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Ekonomi Merkez faizi açıkladı! Altın ve dolar sert düştü
Ekonomi

Merkez faizi açıkladı! Altın ve dolar sert düştü

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından piyasalarda sert düşüşler meydana geldi. Karar öncesi 7,48 seviyelerinde seyreden dolar, 7,3265 ile iki haftanın en düşük seviyesini görürken, güne 420 lira ile başlayan altın ise şu sıralar 408 liradan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 15:54:00 -
Merkez faizi açıkladı! Altın ve dolar sert düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.

Borsa yükseldi

Karar sonrası Borsa İstanbul'da banka hisseleri öncülüğünde yükselişin ivme kazandığı görülürken, döviz kurları ise sert düştü. Saat 14.15 itibarıyla BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1.570 puanın üzerine çıkarken, banka hisselerinin getirisi yüzde 3'e yaklaştı.

TCMB'nin kararı öncesinde 7,48 seviyesinde seyreden dolar/TL, 7,3265 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 7,3420 seviyesinde işlem görüyor. Avro/TL yüzde 2,3 düşüşle 8,7810'dan, sterlin/TL ise yüzde 2 gerileyerek 10,2710'dan satılıyor.

Analistler, TCMB'nin artan enflasyonist baskılara karşı önden yüklemeli sıkılaştırma adımı atarak Türk lirası varlıkları desteklediğini bildirdi.

Altın dolar sert düştü

Dolar kurundaki düşüşle birlikte güne 420 TL'den başlayan gram altının fiyatı ise 409 TL'ye kadar düştü.

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