Merkez enflasyon tahminini yüzde 12.2’ye yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II çevrim içi bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirtti.

Güncelleme yapıldı

Kavcıoğlu, enflasyon oranının 2021 sonunda yüzde 12.2 olacağını; 2022 sonunda yüzde 7.5’e ve 2023 sonunda ise yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Kavcıoğlu, şöyle konuştu: “2021 yıl sonu enflasyon tahminini 2.8 puanlık güncellemeyle yüzde 9.4’ten yüzde 12.2’ye yükselttik. Bir önceki rapor dönemine göre TL cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon tahminini 1.8 puan arttırırken, gıda fiyatlarında öngörülen yüksek seyir enflasyon tahminini 0.4 puan yukarı itti. Diğer yandan yönetilen ya da yönlendirilen fiyatlar büyük ölçüde haberleşme hizmetleri ve özel iletişim vergisi artışı, ocak ayında yapılan tütün ürünlerindeki vergi ayarlamasının yansımalarıyla tahmini 0.1 puan yukarı çekti. Ayrıca toplam talep koşullarının öngörülenden güçlü seyri nedeniyle çıktı açığı patikasında yapılan yukarı yönlü güncelleme yıl sonu tahminine 0.4 puan artırıcı yönde katkıda bulundu.”

İhtiyatlı duruş önem kazandı

Küresel finansal piyasalarda dalgalanma görüldüğünün altını çizen Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Makro dengeleri daha fazla kırılganlık içeren ülkeler bu şoklardan daha olumsuz etkilenmektedir. Düşük faiz ortamının uzun bir süre devam edeceğine dair güçlü sözlü yönlendirmelere rağmen maliyet ve talep yönlü küresel enflasyon baskılarının finansal piyasalarda yol açtığı dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Bu görünüm altında küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığının ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği, dolayısıyla para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz.”

Gözler ikinci çeyrekte

Mevcut eğilimlerin yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllıklandırılmış cari dengenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret ettiğini aktaran Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılın ikinci yarısında aşılamanın da olumlu etkisiyle vaka sayılarının hem yurt dışında hem yurt içinde azaldığı bir görünümün turizm faaliyetlerini ve dış dengeyi destekleyeceğini düşünüyoruz. Salgına bağlı uluslararası kısıtlamalar ve arz sıkıntıları bazı sektörlerde ihracat imkânlarını önemli ölçüde genişletmiş, tedariklerin ülkemize kaydırılması neticesinde hazır giyim ile tekstil başta olmak üzere belli sektörlerde ihracat ilave bir ivme kazanmıştır. Öte yandan tedarik sorunları, başta otomotiv olmak üzere bazı sektörlerde hammadde ile ekipman yetersizliğine yol açarak küresel eğilimlere paralel şekilde üretimi ve ihracatı etkilemektedir. Yılın ikinci yarısında salgına bağlı koşulların iyileşmesiyle arz kısıtlarının da zamanla giderileceğini tahmin ediyoruz. Bu gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimizde, öngörülenin üzerinde bir performans sergilediğimiz ihracat tarafındaki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında istikrar kazanmış olması ve bunun sürekliliği, sağlıklı bir dış denge ve makrofinansal istikrar açısından kritik önem arz etmektedir.”

Net duruş sergiledik

Kavcıoğlu, para politikası kararlarının makro ekonomik gelişmelere yönelik mevcut bilgi ve veri seti dikkate alınarak verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Para Politikası Kurulumuz (PPK), eskiden olduğu gibi kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir. Piyasayı izliyoruz, piyasa da bizi izliyor. Kurumsallık içerisinde kararlarımızı vereceğiz. Hükümetle belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız ve bunun da sürdürülebilir bir büyüme için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda son PPK kararında ‘Orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edilecektir’ cümlesiyle yönlendirme açısından net bir duruş sergiledik ve bunu da sürdürmeyi düşünüyoruz.