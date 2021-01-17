Merkez enflasyon beklentisini düşürdü

Aralıkta yüzde 1,29 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,35 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,15 olarak öngörüldü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,84’ten 10,53’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,24’ten 9,14’e geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar/ TL beklentisi 8,3733’ten 8,0874’e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,1605 oldu. Bir önceki anket döneminde 22,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,3 milyar dolar olarak hesaplandı.