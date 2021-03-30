Merkez Bankası'nın yeni Genel Müdür Yardımcısı kim oldu?
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Son dakika duyurulan bu gelişmenin ardından "Merkez Bankası'nın yeni Genel Müdür Yardımcısı kim oldu?" sorusu merak kazandı. Peki, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine kim getirildi?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine Mustafa Duman getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine Mustafa Duman getirildi.
Resmi gazetedeki karar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır.