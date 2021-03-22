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Ekonomi Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş açıklama
Ekonomi

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş açıklama

Açıklamalarda bulunan Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 18:39:00 -
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Kavcıoğlu'ndan piyasalara "güven" mesajı

Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffaflık ve öngürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde hep birlikte büyük bir özveri ile yatırım üretim ihracat ve istihdamı artırıcı Sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Makro ekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

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