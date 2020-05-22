Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 404 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 404 milyon azalarak 84 milyar 429 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 255 milyon dolarlık azalışla 51 milyar 149 milyon dolardan 48 milyar 894 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 15 Mayıs haftasında 851 milyon dolarlık artışla 34 milyar 634 milyon dolardan 35 milyar 535 milyon dolara çıktı.