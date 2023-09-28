Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! İşte rakamlar...

Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Eylül ile biten haftada 3 milyar 988 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Eylül ile biten haftada 3 milyar 988 milyon dolar artarak 125 milyar 503 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 752 milyon dolar artarak 80 milyar 59 milyon dolardan 83 milyar 811 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 22 Eylül haftasında 237 milyon dolar artarak 41 milyar 455 milyon dolardan 41 milyar 692 milyon dolara yükseldi.