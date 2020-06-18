  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar arttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:43:11 -
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar arttı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 127 milyon dolarlık azalışla 54 milyar 610 milyon dolardan 55 milyar 483 milyon dolara düştü.


Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 969 milyon dolar artarak 36 milyar 610 milyon dolardan 37 milyar 579 milyon dolara yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı