Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Haziran ile biten haftada 1 milyar 193 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Haziran ile biten haftada 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 250 milyon dolarlık artışla 54 milyar 360 milyon dolardan 55 milyar 610 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 5 Haziran haftasında 57 milyon dolarlık azalarak 36 milyar 667 milyon dolardan 36 milyar 610 milyon dolara geriledi.