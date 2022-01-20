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Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararına doların tepkisi
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararına doların tepkisi

Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararına döviz kurlarının tepkisi sert olmadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 14:45:00 - 2022-01-20 14:51:12
Merkez Bankası'nın faiz kararına doların tepkisi

Dünkü kapanışta dolar 13,54 liradan, euro ise 15,37 liradan satılmıştı. Serbest piyasada döviz fiyatlarında dolar 13,4480 liradan, euro ise 15,2970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 13,4460 liradan alınan dolar 13,4480 liradan, 15,2950 liradan alınan euro ise 15,2970 liradan satılıyordu. Sterlin ise 18,3033 liradan işlem görüyordu.

Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından dolar 13,444 lira, euro 15,261 lira ve sterlin de 18,334 liraya geldi.

Döviz düşüşünü devam ettirerek faiz kararının açıklanmasından sonra dolar 13,391 liraya, euro 15,189 liraya gerilerken sterlin ise 18,338 lira oldu.

Kapalıçarşı'da gram altın 795 lira, çeyrek altın 1.315 lira, Cumhuriyet altını 5 bin 358 lira, 22 ayar bileziğin gramı 728 lira, tam altın 5 bin 258 lira ve Reşat altın da 5 bin 247 lira olmuştu.

Gram altın 795 liradan 789 liraya,

Çeyrek altın 1.315 liradan 1.305 liraya,

Cumhuriyet altını 5 bin 358 lira, 5 bin 378 liraya,

22 ayar bileziğin gramı 728 liradan, 723 liraya,

Tam altın 5 bin 258 liradan 5 bin 221 liraya,

Reşat altın da 5 bin 247 liradan 5 bin 210 liraya geldi.

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