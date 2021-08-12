Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar/TL kurunda ilk rakamlar şu şekilde oluştu...
Dolar, hafta başından bu yana 8.5502 – 8.6352 bandındaki seviyesini korurken, şu an için 8,55 seviyelerinde el değiştiriyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,59 liradan güne başladı. Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın ağustos ayına ait faiz kararı açıklamasının ardından 8,55 seviyelerinde işlem görüyor.
Faiz kararı açıklandı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından TCMB tarafından ağustos ayı faiz kararı açıklaması geldi. Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.