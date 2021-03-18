Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda düşüş

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti. Karar metninde, beklentilerin üzerindeki faiz artışı için "Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Karar sonrası Borsa İstanbul'da banka hisseleri öncülüğünde yükselişin ivme kazandığı görülürken, döviz kurları ise sert düştü.

Saat 14.15 itibarıyla BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1.570 puanın üzerine çıkarken, banka hisselerinin getirisi yüzde 3'e yaklaştı.

TCMB'nin kararı öncesinde 7,48 seviyesinde seyreden dolar/TL, 7,3265 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 14.20 itibariyle önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 7,3420 seviyesinde işlem görüyor. Avro/TL yüzde 2,3 düşüşle 8,7810'dan, sterlin/TL ise yüzde 2 gerileyerek 10,2710'dan satılıyor.

Analistler, TCMB'nin artan enflasyonist baskılara karşı önden yüklemeli sıkılaştırma adımı atarak Türk lirası varlıkları desteklediğini bildirdi.