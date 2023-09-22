Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar yeni güne nasıl başladı! İşte son durum
Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladı. Haftanın son gününe dolar ve euro kaç liradan başladı? İşte rakamlar...
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 30'a çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.
Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı?
Kararın ardından gözler dolar ve euroya çevrilmişti.
İstanbul Kapalıçarşı'da 27,1360 liradan alınan dolar 27,1380 liradan, 28,9060 liradan alınan euro ise 28,9080 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 27,03 liradan, euro ise 28,99 liradan satılmıştı.
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