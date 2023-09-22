  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar yeni güne nasıl başladı! İşte son durum
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar yeni güne nasıl başladı! İşte son durum

Yeniakit Publisher
2023-09-22 09:33:00 -
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar yeni güne nasıl başladı! İşte son durum

Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladı. Haftanın son gününe dolar ve euro kaç liradan başladı? İşte rakamlar...

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 30'a çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı?

Kararın ardından gözler dolar ve euroya çevrilmişti.

İstanbul Kapalıçarşı'da 27,1360 liradan alınan dolar 27,1380 liradan, 28,9060 liradan alınan euro ise 28,9080 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 27,03 liradan, euro ise 28,99 liradan satılmıştı.

Sorunları tek tek aşıyoruz! Türkiye yatırımcıların radarına girdi Bakan Şimşek’ten önemli açıklamalar
Sorunları tek tek aşıyoruz! Türkiye yatırımcıların radarına girdi Bakan Şimşek’ten önemli açıklamalar

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sorunları tek tek aşıyoruz! Türkiye yatırımcıların radarına girdi Bakan Şimşek’ten önemli açıklamalar

Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama! Türkiye'ye para akacak
Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama! Türkiye'ye para akacak

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama! Türkiye'ye para akacak

‘Birgün’ değil her gün yalan! Mehmet Şimşek iddiası ellerinde patladı
‘Birgün’ değil her gün yalan! Mehmet Şimşek iddiası ellerinde patladı

Medya

‘Birgün’ değil her gün yalan! Mehmet Şimşek iddiası ellerinde patladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Mehmet Şimşek’ten 'faiz kararı' açıklaması
Mehmet Şimşek’ten 'faiz kararı' açıklaması

Ekonomi

Mehmet Şimşek’ten 'faiz kararı' açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23