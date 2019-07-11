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Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervlerinde artış

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 5 Temmuz ile biten haftada 580 milyon dolar artarak 74 milyar 124 milyon dolar oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:50
Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervlerinde artış

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 5 Temmuz ile biten haftada 580 milyon dolar artarak 74 milyar 124 milyon dolar oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 5 Temmuz ile biten haftada 851 dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 580 milyon dolar artarak 73 milyar 544 milyon dolardan 74 milyar 124 milyon dolar yükseldi.


Altın rezervleri ise bu haftada 271 milyon dolar artışla 22 milyar 853 milyon dolardan 23 milyar 853 milyon dolara çıktı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:50
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