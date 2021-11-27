Merkez Bankası'nın bankalardan üç kritik isteği ne?

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu önceki gün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya geldi. TBB ev sahipliğinde düzenlenen toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı'nın, uyguladıkları politika konusunda bankalardan destek isteyerek bir dizi talepte bulunduğu öğrenildi. Banka yöneticilerine TCMB'nin politikaları hakkında bilgi de veren Kavcıoğlu'nun bankalardan üç kritik isteği olduğu belirtiliyor.

Kulis haberlerine göre, bu üç istek şöyle:

1- TL'de kalmaya teşvik edin

TCMB'nin banka yöneticilerinden müşterilerini TL'de kalmaya teşvik etmelerini istedi ve hane halkının dövize yönlendirilmemesi aşamasında banka şubelerinden de destek beklediği aktarıldı.

Ekonomistler TCMB'nin faiz oranını aralıkta 1 puan daha düşürerek yüzde 14'e çektiği ve 2022 ilk yarıda bu seviyede sabit tuttuğu durumda, enflasyonda görülecek yükselişle reel faizin mayısta eksi yüzde 8'e (şu an eksi yüzde 4.9) yaklaşmasını mümkün görüyor. Gelecek aylarda negatif reel faizin TL'den dövize geçişi hızlandıracağı öngörülüyor.

2- Kredi faizlerini artırmayın

İkinci olarak bankalardan mevduat faizlerinde artışa paralel kredi faizlerinde artışa gitmemeleri istendiği de öğrenildi.

Özel bankaların TL mevduat faizlerinde 50 ile 100 baz puan artışa gittiği görülüyor. Aynı şekilde tüketici kredi faiz oranları da artıyor. Analistler “TL krediler ve TL mevduat arasındaki faiz marjının daralması” anlamına gelen bu talebin “daha az kâr edin” iması taşıdığını söylüyor.

3- Yurt dışında döviz bulundurmayın

Banka yöneticilerinden istenen diğer bir konu ise yurtdışı muhabir bankalarda çok fazla döviz bakiyesi tutmamaları oldu. Ancak belirli işlemler için muhabir bankalarda tutulan döviz miktarının minimum düzeyde olduğu belirtiliyor.

Kavcıoğlu toplantıda Türkiye'yi yüksek faiz ve cari açık veren tüketime dayalı büyüme modelinin, artık yerini düşük faiz, yüksek istihdam ve üretime dayalı bir büyüme modeline bırakacağını ifade ettiği kaydedildi. Bu mesajları yorumlayan bankacılar gelecek yıl için ‘tek haneli' politika faizinin konuşulmaya başlandığını aktardı.