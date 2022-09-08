Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirvede

Dünya Altın Konseyi temmuz ayı Merkez Bankaları altın rezervleri verilerini açıkladı. Buna göre küresel olarak merkez bankaları temmuzda 37 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Bu rakam hazirandaki 64 tonluk net alımın bir hayli altında kaldı.

Temmuz ayında en fazla net alım gerçekleştiren merkez bankası 15 tonla Katar Merkez Bankası oldu. Katar'ı 13 tonla Hindistan, 11 tonla Türkiye ve 9 tonluk net alımla Özbekistan takip etti. Söz konusu ayda en büyük net satış ise 11 tonla Kazakistan'dan geldi.

Son verilerle beraber yılın ilk 7 ayında merkez bankalarının dünya genelindeki net altın alımları 307 tonu buldu.

TCMB temmuz ayında Katar ve Hindistan'ın gerisinde kalsa da 2022'de en fazla altın alımı yapan merkez bankası konumunu korudu.