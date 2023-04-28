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Ekonomi Merkez Bankası'nın 2. enflasyon raporunun tarihi belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın 2. enflasyon raporunun tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-28 10:54:00 -
Merkez Bankası'nın 2. enflasyon raporunun tarihi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılının 2. enflasyon raporunun tarihi 4 Mayıs 2023 Perşembe olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yılının 2. enflasyon raporunun tarihi belli oldu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-II’nin tanıtımı amacıyla 4 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB internet sitesinde ve Bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

 

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