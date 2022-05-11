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Ekonomi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar sıfırlandı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar sıfırlandı

Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan yeni kararına göre finansman şirketlerinin zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar sıfırlandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 10:42:00 -
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar sıfırlandı

Finansman şirketlerinin TL ve yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık (ZK) oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Zorunlu karşılıklar için geçici uygulama

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan zorunlu karşılıklar hakkında 2013/15 sayılı tebliğde değişiklik yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğiyle, söz konusu tebliğin "Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere ilişkin geçici uygulama" başlıklı geçici maddesine eklemeler yapıldı.

Zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır oldu

Eklenen geçici maddeye göre, finansman şirketlerine TL yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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