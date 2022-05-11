Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar sıfırlandı
Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan yeni kararına göre finansman şirketlerinin zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar sıfırlandı.
Finansman şirketlerinin TL ve yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık (ZK) oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Zorunlu karşılıklar için geçici uygulama
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan zorunlu karşılıklar hakkında 2013/15 sayılı tebliğde değişiklik yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğiyle, söz konusu tebliğin "Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere ilişkin geçici uygulama" başlıklı geçici maddesine eklemeler yapıldı.
Zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır oldu
Eklenen geçici maddeye göre, finansman şirketlerine TL yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.