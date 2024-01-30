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Ekonomi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi! İki katına çıkarıldı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi! İki katına çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 01:02:00 -
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi! İki katına çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kur korumalı (KKM) hesaplar için zorunlu karşılık oranı, 6 aya kadar vadede yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürüldü. Döviz cinsinden hesaplar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 4'ten yüzde 8'e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı. Zorunlu karşılıklar hakkında yapılan değişikliklerle piyasa mekanizmalarının işlevselliği artırılacak ve parasal aktarımın desteklenmesi sağlanacak.

Zorunlu karşılık oranları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı.TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, zorunlu karşılık uygulamasında; piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve miktarsal sıkılaştırma yoluyla parasal aktarımın desteklenmesini sağlayacak değişikliler yapılması kararı alındı.

KKM'lerde oran yüzde 25'e düştü
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Bu kapsamda, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi.

Miktarsal sıkılaştırmaya devam edildi

Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi. Sadeleşme süreci ve miktarsal sıkılaştırmaya ilişkin adımlar, Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecek.

Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği belirtilirken, sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA 

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