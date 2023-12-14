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Ekonomi Merkez Bankası'ndan yeni rekor! Rezervlerde tırmanış sürüyor
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni rekor! Rezervlerde tırmanış sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-12-14 14:39:00 - 2023-12-14 14:43:35
Merkez Bankası'ndan yeni rekor! Rezervlerde tırmanış sürüyor

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye ekonomisindeki yükselişin öncü göstergelerinden olan Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Her hafta yeni rekor kıran brüt döviz rezervleri 8 Aralık haftasında 141.4 milyar dolara yükseldi.

Son gelişmelerle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi.

Kur korumalı mevduatlar aynı haftada 13,4 milyar TL düşüşle 2,70 trilyon TL'ye geldi.

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