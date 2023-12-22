Merkez Bankası'ndan yeni karar: FAST limiti yükseltildi!

7 gün 24 saat boyunca bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde üst limit 50 bin lira olarak güncellendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alınan yeni kararı açıkladı.

Herhangi bir zaman dilimine takılmadan anında para göndermeyi sağlayan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi işlemlerinde üst limit artırıldı.

Bugünden itibaren işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin liraya yükseltildi.

Böylelikle 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye ve kuruma Elektronik Fon Transferi (EFT) yapılabilecek.

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FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabiliyor.

Merkez Bankası'ndan açıklama

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

FAST Sistemi'nde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. Sistem 8 Ocak 2021'de ödemelerin üst limiti 50 lira olarak işletime alınmış olup kademeli olarak artırılarak 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin liraya yükseltilmiştir. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100. bin liraya kadar işlem yapılabilmektedir."

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