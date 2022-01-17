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Ekonomi Merkez Bankası'ndan yeni karar!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni karar!

Merkez Bankası dövizden TL'ye dönüşüm sağlayamayan bankalardaki euro ve dolar hesapları için uygulayacağını açıkladığı yüzde 1,5 komisyon uygulamasını 3 ay ertelediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 11:31:00 -
Merkez Bankası'ndan yeni karar!

Merkez Bankası'nın cuma günü bankalara gönderdiği yazı ile komisyon uygulaması için 21 Ocak olan tarih 15 Nisan'a ertelendi.

TCMB yüzde 20 oranında dönüşüm için daha önce 18 Mart olarak belirlediği tarihi de 8 Temmuz'a öteledi. Banka, 2020 sonunda döviz komisyon oranlarını sıfırlamıştı.

Banka 2021 sonunda ise dövizden TL'ye dönüşün belli bir oranın altında kalanlar için ilgili oranın belirgin artırılacağını açıklamıştı.

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