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Ekonomi Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Merkez Bankası mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:30:00 -
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları için Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

Belirlenen bu oran ve tutar, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Faiz oranı yıllık yüzde 18,25 oldu

TCMB mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25 olarak tespit edildi.

İlgili asgari giderim tutarı 385 TL oldu

Yayınlanan tebliğe göre, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25 olurken, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 Türk lirası olarak tespit edildi.

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