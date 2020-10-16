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Ekonomi Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,46'dan yüzde 11,76'ya dolar tahminini ise 7,60'dan 7,90'a çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:43:00 - 2020-10-16 15:03:00
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği gelişmeyi açıkladı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,46'dan yüzde 11,76'ya dolar tahminini de 7,60'dan 7,90'a yükseltti.

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,76'ya, dolar beklentisi ise 7,90'a yükseltildi.

 

Enflasyon beklentisi

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,15'ten yüzde 10,53'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,86'dan yüzde 9,05'e yükseldi.

Dolar beklentisi

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 7,94'ten 8,31'e yükseltildi.

Büyüme rakamları (Beklenti)

2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,5 iken bu anket döneminde yüzde -0,8 olarak gerçekleşti. 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e revize edildi.

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