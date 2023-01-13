Merkez Bankası'ndan rezerv açıklaması! Altın ve döviz...

Yayınlanan "Haftalık Para ve Banka İstatistikleri"ne göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2023'ün ilk haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 345 milyon dolar azalarak 126 milyar 410 milyon dolara geriledi.

Buna göre, 6 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 244 milyon dolar azalışla 79 milyar 660 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Aralık'ta 82 milyar 904 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

AA'ya göre altın rezervleri 899 milyon dolar artarak 45 milyar 851 milyon dolardan 46 milyar 750 milyon dolara yükseldi.