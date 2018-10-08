THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Merkez Bankası'ndan 'ihracat' açıklaması!

Merkez Bankası, Türkiye'de yaşanan döviz kuru oynaklığının ihracat üzerindeki etkileriyle ilgili açıklama yaptı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 19:52
Merkez Bankası'ndan 'ihracat' açıklaması!

Merkez Bankasının bir çalışmasında nominal kur oynaklığının ihracat üzerindeki uzun dönem etkisinin oldukça zayıf olduğunun gözlendiği belirtildi.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan ve Selçuk Gül tarafından hazırlanan "Türkiye’de Reel Kur Hareketlerinin İhracat Üzerindeki Asimetrik Etkileri" isimli çalışma metninde, döviz kuru hareketleri ile ticaret, özellikle ihracat, arasındaki ilişkinin zayıflayıp zayıflamadığı sorusunun küresel kriz sonrasında önem kazandığı ifade edildi.

Çalışma Metnini sonuç bölümünde şöyle denildi:

"Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ihracatın temel belirleyicilerine tepkiselliğinin güncel verilerle yeniden saptanması önem arz etmektedir. Geçmiş çalışmalarda, reel döviz kuru ve gelir kaynaklı dış talebin ihracat üzerine etkileri genellikle toplam veri ile ele alınmakta, ülke düzeyindeki çalışmalarda ise Türk lirasının değer kazandığı ve değer kaybettiği dönemlerin birbirleriyle simetrik etkilere sahip oldukları varsayılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Türk lirasındaki reel değer değişikliklerinin ihracata etkilerini daha fazla değişkenliğe imkân tanıyan ülke düzeyinde veriyle ve asimetrik bir bakış açısıyla ele almaktır.

Bulgular, reel kur hareketlerin ihracat üzerindeki etkisini ortaya koymada, toplam veri seti yerine daha fazla değişkenlik sunan ülke düzeyinde veri seti kullanılması gerektiğine işaret etmektedir. Toplam veriyle yapılan geçmiş çalışmalar, reel döviz kuru değişimlerinin ihracat üzerindeki anlamlı etkisini saptamakta güçlük çekmektedir. Bu çalışmada elde edilen temel çıkarım, reel döviz kuru değişimlerinin Türkiye’nin altın hariç ihracatı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu yönündedir. Türkiye’nin altın hariç toplam ihracatının yaklaşık dörtte üçünü yaptığı 48 ülke için kurulan tekil ülke modellerinin ve ülke panelinden elde edilen panel veri modelinin tahminleri, Türkiye’nin ihracat pazarının yaklaşık yarısı için ihracat ile reel kur hareketleri arasında anlamlı ilişkiye işaret etmektedir.

Dış talebin, Türkiye’nin altın hariç ihracatının en önemli belirleyicisi olduğu yönündeki geçmiş bulgular teyit edilmektedir.

Bununla birlikte, nominal kur oynaklığının ihracat üzerindeki uzun dönem etkisinin oldukça zayıf olduğu gözlenmektedir.

Çalışmanın diğer önemli çıkarımı ihracatın Türk lirasındaki reel değer kazancına tepkisinin, Türk lirasındaki reel değer kaybına tepkisinden daha güçlü olduğu yönündedir. Reel döviz kurunda artış gözlenen dönemlerde gerçekleşen ihracat kayıplarının, reel döviz kurlarının benzer oranda düşmesi durumunda gözlenecek ihracat kazancından daha yüksek olması beklenmektedir. Diğer bir ifadeyle, 
Türk lirasında gözlenen yüzde 1 oranında reel değer kaybının uzun dönemde ihracatı artırıcı etkisi, Türk lirasında gözlenen yüzde 1 oranında reel değer kazancının uzun dönemde ihracatı azaltıcı etkisine kıyasla daha zayıftır.

Çalışmada elde edilen sonuçlara dayanılarak bazı politika önerileri yapılabilir. Bunlardan ilki, politika oluştururken Türkiye’de ihracat ve reel kur ilişkisinin ihracat ortağı olan ülkeye göre değiştiğinin ve bu ilişkinin asimetrik olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğidir. Toplam altın hariç ihracat reel kur değişimlerine tepki verirken, belirli ülkeler için fiyat dışındaki belirleyiciler daha anlamlı olabilmektedir. Bu çerçevede, ihracat teşvikleri genel değil seçici ve ülke/sektör odaklı planlanmalıdır.

Diğer bir politika önerisi ise, altın hariç ihracat üzerinde ticaret ortaklarının gelirlerindeki değişimlerin diğer etkenlerden mutlak anlamda daha güçlü olmasından yola çıkmaktadır. Ülkelere has, sistematik olmayan gelir şokları dikkate alınarak, ihracat pazarlarındaki çeşitliliğin artırılması teşvik edilmelidir."

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 19:52
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Merkez Bankası
  4. ihracat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB Başkanı Uysal'dan metro açıklaması
    1. İBB Başkanı Uysal'dan metro açıklaması
    2. Erdoğan'dan Macarların sorusuna cevap:..
    3. Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkmayın!
    4. Muş'taki FETÖ operasyonunda bir kişi..
    5. Yıldız Holding'in yeni CEO'su Mehmet..
    6. Koltuğu sallanan Mourinho'nun..
    7. İtalya'dan Almanya'ya tehdit:..
    8. Aykut Kocaman'a süpriz teklif
    9. Merkez Bankası'ndan 'ihracat'..
    10. İsrail'den UEFA'ya tehdit!
    11. Ateizm Derneği Başkanı Zehra Pala’dan..
    12. Takım puan kaybederken güldü! Yıldız..
    13. Hakim ve Savcılar da bedelli..
    14. Ağız kokusu nasıl geçer?
    15. Bakan Gül'den hakim ve savcılara..
    16. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    17. Meteoroloji uyardı! Suriye üzerinden..
    18. FETÖ davasında skandal ifade: İsrail..
    19. Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    20. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu