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Ekonomi Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu

Merkez Bankası, enflasyon hedefinin tutmaması nedeniyle bir mazeret mektubu gönderdi. Mektupta, enflasyonun neden yükseldiğine ilişkin bilgiler verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:23:00 - 2021-02-02 11:02:45
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu

Merkez Bankası, hükümete enflasyon hedefi tutmaması nedeniyle mazeret mektubu gönderdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a gönderilen mektupta 2020 yılında enflasyonu etkileyen faktörler anlatıldı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyondaki yükselişte hem talep hem maliyet yönlü unsurlar etkili oldu.

Enflasyondaki yükselişte gıda fiyatları önemli rol oynadı. Enflasyonda yüzde 5 hedefinden oldukça uzağız."

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Yorumlar

Faiz neden yukseliyor

Hani bu hukumet faizi yukseltmeyecekti?
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mehmet

Yorum yazanlara bakıyorum da hepsi devlet hükümet karşıtı sahıslar.Siz sözcü okumayı bıraktınız galiba.Kurdaki dalgalanmaya ilk gögüs gerecek silah faizdir.Faiz artirimi kısa vadede etkin bir çözümdür.Tabiki uzun dönemde etkili değildir.Yatırım maliyetini yükseltir.Bu da ekonomi için tehlikelidir.Yatırımcının ,serbest piyasa ekonomisindeki rekabet gücünü azaltır.Faiz hiçbir ekonomi için uygun olan bir seçenek değildir.
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