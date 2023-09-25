Merkez Bankası'ndan flaş KKM kararı! Az önce tüm ülkeyle paylaşıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduatlarda yeni bir düzenlemeye imza attı.

TCMB, uygulama talimatında yapılan değişiklikle, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırdı. Böylece bankaların Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

Son dönemde ekonomi yönetimi KKM'nin misyonunu tamamladığı mesajı verirken, birçok düzenlemeyi de hayata geçirmişti.

Eylül ayının ortasında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltilmişti.

Geçen gelen düzenlemeyle ise kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi.

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Bu düzenlemelerin etkisiyle KKM'lerin gerilediği izlenmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 26 milyar TL düşüşle 3,31 trilyon TL oldu. Dolar cinsi karşılığı ise 123 milyar doların altına geldi. KKM'de son bir ayda 101,4 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

TCMB Başkanı Erkan, "İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı" açılış konuşmasını yaptı. Erkan yaptığı açıklamada, son dönemdeki düzenlemelerin Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflediğine işaret etti.

Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız. 2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.