Merkez Bankası'ndan flaş karar! Ara verildi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklamasında bulundu.22 Mart 2019 Cuma 16:17
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) piyasalardaki son gelişmeleri dikkate alarak yeni bir adım attı. TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini duyurdu.
TCMB'den Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Halihazırda Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo ihalelerinde faiz oranı yüzde 24, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 25,50, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde borç verme faiz oranı da yüzde 27 seviyesinde bulunuyor.
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