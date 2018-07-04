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Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon rakamlarının artışına ilişkin açıklama yapıldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:24
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını belirtti. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan geldiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak başta beyaz eşya ve otomobil olmak üzere dayanıklı tüketim mallarında yüksek oranlı fiyat artışları kaydedilmiştir"

"Türk lirasındaki değer kaybı, ithal içeriği yüksek diğer temel malların yanı sıra bazı hizmet gruplarını da olumsuz etkilemiştir"

"Çekirdek göstergeler ana eğilimleri kayda değer yükseldi"

"Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları önemli ölçüde artarak güçlü seyrini korumuştur"

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:24
  1. Merkez Bankası

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