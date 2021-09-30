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Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: 122 milyar dolar oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: 122 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervlerinin 122 milyar 4 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 15:21:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: 122 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Eylül ile biten haftada 1 milyar 257 milyon dolar artarak 122 milyar 44 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 420 milyon dolarlık artışla 81 milyar 420 milyon dolardan 82 milyar 840 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 24 Eylül haftasında 162 milyon dolar azalarak 39 milyar 367 milyon dolardan 39 milyar 205 milyon dolara geriledi.

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Yorumlar

Mete

Atma ziyaaa. Madem bu kadar para var. Neden Üniversite mezunlarına, atanamayan öğretmenlere iş verilmiyor. Madem bu kadar para var Türk gençleri neden işsiz geziyor. Madem bu kadar para var Dolar nasıl 9 lira oluyor.
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