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Ekonomi

Merkez Bankası’ndan ‘FAST’ açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yakın dönemde kullanıma sunulan FAST hız EFT işlemlerinde, işlem limitinde artırıma gitti.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 14:20:00 - 2021-07-09 14:21:21
Merkez Bankası’ndan ‘FAST’ açıklaması!

TCMB’den yapılan açıklamaya göre FAST işlemlerinde limit artırımına gidildi.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, “FAST sisteminin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos'ta 2 bin TL'ye yükseltilecektir." ifadelerini kullandı.

FAST nedir?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geliştirilen Türkiye bankacılık sistemine kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirmesine imkan veren bir ödeme (para transferi) altyapısıdır.

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