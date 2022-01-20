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Ekonomi Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 14:04:00 - 2022-01-20 14:12:45
Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kurul, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir."

Türk Lirası vurgusu

"TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir."

"Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesi öngörülmektedir."

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