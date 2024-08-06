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Ekonomi Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-08-06 10:53:00 - 2024-08-06 11:16:59
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin raporu yayımladı. Raporda, yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda gerilemeye başladığı vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Temmuz ayı enflasyonuna ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda gerilediği ifade edildi.

TCMB "Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı.

Raporda, tüketici fiyatlarının Temmuz ayında yüzde 3,23 oranında yükselirken, yıllık enflasyon 9,82 puan azalışla yüzde 61,78 seviyesine gerilediği belirtildi.

"Yıllık enflasyon, yüksek bazın da etkisiyle tüm ana gruplarda düşüş sergilemiştir." değerlendirmesinde bulunan TCMB'nin raporu şöyle;

"Aylık fiyat artışı ise önceki aya kıyasla güçlenmiş, söz konusu gelişmede maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisi belirgin olmuştur. Nitekim, enerji grubu, mesken elektrik tarifelerinde yapılan artış ile akaryakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben, yüksek fiyat artışıyla temmuz ayında öne çıkmıştır.

Gıda grubunda aylık enflasyon yataya yakın seyrederken, mevsimsel ortalamalarının üzerinde artış sergileyen taze meyve ve sebze fiyatları daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güçlü seyrini korumuş, alt gruplar genelinde fiyat artışlarının yükseldiği izlenmiştir. Diğer taraftan, temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam etmiştir. Kur ve iç talep gelişmelerini takiben dayanıklı mal fiyatları ılımlı bir şekilde yükselmiş, mobilya fiyatlarındaki gerileme dikkat çekmiştir.
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Aylık üretici enflasyonu enerji grubu kaynaklı olarak artarken, yıllık üretici enflasyonu yüksek baz etkisiyle önemli ölçüde gerilemiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık artış oranları, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmış, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları
gerilemiştir"

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