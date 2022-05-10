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Ekonomi Merkez Bankası'ndan dövizle ilgili flaş açıklama! Sadece o saatlerde yapın
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dövizle ilgili flaş açıklama! Sadece o saatlerde yapın

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bankalardan döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirmesini istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 13:28:00 - 2022-05-10 13:48:44
Merkez Bankası'ndan dövizle ilgili flaş açıklama! Sadece o saatlerde yapın

Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalardan döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirmesini istedi.

Reuters'a bilgi veren üç bankacı, son birkaç gündür Merkez Bankası ya da BDDK'dan sözlü olarak söz konusu talebin bankalara iletildiğini söyledi. Konuya yakın bir kaynak, uygulama ile likiditenin düşük olduğu saatlerde TL'deki oynaklığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti. 

 

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