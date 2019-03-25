0553 313 94 23

Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası'ndan dolar kuruna ilişkin yapılan açıklamada "Tüm araçlar kullanılmaya devam edilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası'ndan piyasa gelişmelerine ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada "Tüm araçlar kullanılmaya devam edilecektir vurgusu yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle: 

Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir. Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat  büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir.

Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir. 

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’da 69 kaçak göçmen yakalandı
    1. Van’da 69 kaçak göçmen yakalandı
    2. Microsoft İsveç’te “yılın kızı” olarak..
    3. İkinci el araç alırken hayal..
    4. CHP'lilerden Bursa'da kepçe ile alkol..
    5. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış
    6. Sektör derin nefes aldı
    7. Kayseri’yi U-17 Türkiye..
    8. Ücretli poşet uygulaması ev..
    9. Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu
    10. 5 yaşındaki Bilal’in feci ölümü
    11. Liseler arası Futsal şampiyonasında..
    12. SUV görünümlü Peugeot Rifter Türkiye’de
    13. İtalyanlar Galata için Türkiye’de
    14. Fuat Akdoğan’dan Ömer Günel’e ağır..
    15. Dünya Latin Dansları Şampiyonu Emek ve..
    16. Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı
    17. Meteorolojiden zirai don uyarısı
    18. Tellioğlu; “Tutamayacağım sözler..
    19. Cizre’de araç sele kapıldı: 2 kişi..
    20. Galatasaray, filede kupa için sahaya..
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"