  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'ndan bir anlaşma daha!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan bir anlaşma daha!

Merkez Bankası, BAE'den sonra Azerbaycan ile de Swap anlaşmasına hazırlanıyor. Anlaşmanın 1 milyar euro büyüklüğünde olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 15:53:00 -
Merkez Bankası'ndan bir anlaşma daha!

Merkez Bankası'nın, bir süredir devam eden swap yani "ikili para takası" anlaşması görüşmelerinde sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık'ta ekonomi b asını ve akademisyenlerle yaptığı toplantıda, 3 ülkeyle swap anlaşması görüşmeleri yürütüldüğünü, 2 ülkeyle imza aşamasına gelindiğini açıklamıştı.

Görüşmeler o tarihten sonra da devam ederken Merkez Bankası, Birkeşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile yaklaşık 5 milyar dolar büyüklüğünde bir swap anlaşması imzalandığını açıkladı. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacı taşıyan anlaşmanın süresi üç yıl olarak belirlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşması resmi olarak açıklanırken, Azerbaycan ile görüşmelerde de sona gelindiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan ile ikili para takası anlaşması da yakın zamanda açıklanacak. Azerbaycan ile anlaşmanın büyüklüğünün bir milyar euro civarında olacağı ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay