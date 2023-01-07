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Gündem Merkez Bankası’ndan açıklama! Makroihtiyati tedbirler aldık
Gündem

Merkez Bankası’ndan açıklama! Makroihtiyati tedbirler aldık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Makroihtiyati Tedbirler' hakkında açıklama yaparak, menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 07:07:00 - 2023-01-07 07:09:28
Merkez Bankası’ndan açıklama! Makroihtiyati tedbirler aldık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Merkez Bankasının uyguladığı Liralaşma Stratejisi neticesinde bankaların geneli 2022 yılında açıklanan mevduatta yüzde 50 liralaşma hedefine ulaşmıştır. 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda, menkul kıymet tesisi uygulamasında 24 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 'Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmiştir. Gerçek ve tüzel kişi için Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefini aşan bankalara menkul kıymet tesis oranının indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.' Buna göre, söz konusu oranlardan düşük olanı; yüzde 60 (dahil) ve yüzde 70 arasında olan bankalar için 5 puan, yüzde 70’ten büyük olan bankalar için 7 puan menkul kıymet tesis oranından indirim yapılacaktır" denildi.

Öte yandan, Türk Lirası paylarında yüzde 60 hedefinin altında kalan bankalar için daha önce belirlenmiş olan ilave oranlar, menkul kıymet tesis oranına eklenerek uygulanmaya devam edilecek.

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