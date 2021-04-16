Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir." dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu.
Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir.
Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir.
Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir."