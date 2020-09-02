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Ekonomi Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık hamle
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık hamle

Merkez Bankası, piyasada sıkılaştırma adımlarını sürdürerek 30 Eylül vadeli olarak 10 milyar lira tutarında bir repo ihalesi açtığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:08:00 -
Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kritik bir hamle geldi.

10 milyar lira tutarında repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı açıklamayla; likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 30 Eylül vadeli repo ihalesi açtığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; bugün açılan ihalenin tutarı ise; 10 milyar lira.

Merkez Bankası'na kritik atama yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmişti.

 

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener yeniden bu göreve atanmıştı.

Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

TCMB Başkan Vekilliği görev süresi dolan Dr. Emrah Şener, Eylül ayı 31232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu göreve yeniden atandı.

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