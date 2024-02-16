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Ekonomi Merkez Bankası duyurdu! Enflasyon beklentisi düştü
Ekonomi

Merkez Bankası duyurdu! Enflasyon beklentisi düştü

Yeniakit Publisher
2024-02-16 11:38:00 - 2024-02-16 12:47:47
Merkez Bankası duyurdu! Enflasyon beklentisi düştü

Merkez Bankası'nın şubat ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi. Dolar/TL'de 12 ay sonrası için beklentiler 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

TCMB'nin düzenlediği ankete göre önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 39,09 seviyesindeydi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

Dolarda yükseliş beklentisi

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.

Faiz beklentileri ise geçen anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi. 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9'dan 3,8'e indi.

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Yorumlar

Mülayim T

Bu, 45 TL hayırlı olsun demektir

Yasin

Gerçekten Artık ne yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir öngörüyü biz deseydik,Provokatör olurduk. Yazık verdiğim oya,15 temmuz da ölüme gittiğime yazık,Yönetim gerçekten hangi ülkede yaşıyor. Bir şey söyleyince heöen hain ilan ediliyorsun.
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