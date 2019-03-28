Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Mart ile biten haftada 2 milyar 56 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 22 Mart ile biten haftada 2 milyar 56 milyon dolar azalarak 92 milyar 383 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 2 milyar 387 milyon dolar azalarak 73 milyar 782 milyon dolardan 71 milyar 395 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 22 Mart haftasında 331 milyon dolar artarak 20 milyar 657 milyon dolardan 20 milyar 988 milyon dolara yükseldi.